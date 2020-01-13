هنتعشى إيه النهاردة .. مكرونة فوسيلي بطريقة البيتزا مع سلطة الكول سلو

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من مكرونة فوسيلي مع سلطة الكول سلو .



أولًا مكرونة فوسيلي على طريقة البيتزا

مدة التحضير :

الكمية : تكفي لـ 3 أفراد



مكونات مكرونة فوسيلي :



٤٠٠ جرام مكرونة فوسيلي (حلزونية)



١/٢ كوب جبن موتزاريلا مبشورة



٦-٨ ورقات ريحان، مفروم



٩-١٠ شرائح بيبروني او سلامي



٣ ملعقة كبيرة صلصة طماطم



١/٤ ملعقة صغيرة زعتر



٢ فص ثوم مفروم



١/٢ ملعقة صغيرة سكر



١/٤ كوب ماء



١ حبة طماطم مقطعة مكعبات



١/٢ كوب زيتون كالاماتا مخلي



٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون



١ ملعقة صغيرة فلفل أسود



ملح حسب الرغبة



طريقة عمل مكرونة فوسيلي

اسلقي المكرونة، ثم شوحي السلامي ، وضيفي الطماطم في الزيت على النار مع السكر ثم ضيفي الزعتر والزيتون والريحان والملح والفلفل مع خليط الصلصة وقلبيه لمدة 5 دقائق على نار هادئة، ثم ضيفي المكرونة المسلوقة مع السلامي والموتزاريلا.



ثانيًا سلطة الكول سلو

مكونات سلطة الكول سلو

كرنب أخضر أو أحمر حسب الرغبة

مايونيز

جزر

عسل أبيض

ملح



طريقة عمل سلطة الكول سلو :

قومي بتقطيع الكرنب شرائح صغيرة ثم ضيفيها لها الجزر المبشور، ثم اخلطي المايونيز على المكونات وضيفي لها رشة ملح، ثم ضيفي ملعقتين عسل أبيض .