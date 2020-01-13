محافظ أسوان: تنفيذ 49% من الخطة الاستثمارية المقدرة بـ 224 مليون جنيه

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة تأتي ضمن عناصر ومعايير عملية التقييم الشاملة لرؤساء المراكز والمدن والقرى وأيضًا قيادات المديريات الخدمية.





جاء ذلك في اجتماع متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2019 /2020 بإجمالى 224,9 مليون جنيه والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها حتى الآن إلى 49% وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن، إضافة إلى مديرى التخطيط والطرق والمشتريات والمالية ومركز العمليات والميكانيكا والكهرباء.





وكلف اللواء أشرف عطية القيادات المحلية بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ونهوها قبل المواعيد المحددة معها حتى يتم الإستفادة الكاملة من الإعتماد المالى المخصص للمحافظة قبل إنتهاء السنة المالية ، فضلًا عن أهمية التنسيق العرضى واعتماد الجهات المسئولة عن شبكات مياه الشرب والصرف والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى لأنه لن يُسمح بإعادة رصف شارع أو طريق بعد إنتهاء رصفه حيث يتم تحويل الأعمال فورًا إلى طرق بديلة أخرى لا توجد فيها أى أعمال فى المرافق العامة .





ووجه المحافظ إلى عقد اجتماع مع الجهات المعنية بتركيب كاميرات المراقبة والتى تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على الأمن العام وإعادة الإنضباط داخل الشارع الأسوانى وذلك بهدف التنسيق الجاد للإسراع فى إستكمال منظومة مراقبة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين والأسواق ، بجانب تركيب شبكة الربط مع المراكز والمدن الأخرى لمواجهة أى أحداث طارئة والعمل على سرعة التعامل معها .



