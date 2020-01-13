ألسن عين شمس تنظم يوما ثقافيا إسبانيا بعنوان "فنزويلا وكوبا حضارة واحدة"

أقام قسم اللغة الأسبانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، يوم ثقافي إسباني في إطار الاحتفال السنوي بأفلام أمريكا الجنوبية، تحت رعاية د.سلوى رشاد عميد الكلية، بحضور د.عائشة سويلم رئيس القسم، د.يمنى عزمي الأستاذ المساعد بالقسم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



ورحبت د. عائشة سويلم بالضيوف في البداية.



وأكد السفير الفنزويلي ويلمر أومار بارينتوس أن كلية الألسن بجامعة عين شمس استطاعت فتح نافذة كبير تنطلق منها الثقافة الفنزويلية إلي المجتمع المصري من خلال طلاب قسم اللغة الإسبانية، وأشاد بالحضارة المصرية منذ مطلع فجر التاريخ، مشددًا على حب الشعب الفنزويلي للشعب المصري وسعي الدولة الفنزويلية لتوطيد العلاقة بين الشعبين الصديقين.



وتطرق السفير خلال كلمته إلى موضوع إفراط الشباب في إستخدام التكنولوجيا الحديثة متناسين القراءة الكلاسيكية من الكتب وما تحمله من دلالات ثقافية يجب أن يسعى الشباب إلى التحلي بها.



وتم عرض فيلم فنزويلي بعنوان "بابيتا ماني توستون" يتناول رياضة البيسبول في ديربي بين أكبر فريقين وعلاقة حب تنشأ بين شاب وفتاه ينتمي كل منهما إلى عائلة من فريق الخصم.



وتناولت سفيرة دولة كوبا بالقاهرة تانيا أجيار فرنانديز، خلال كلمتها، أهمية التواصل الثقافي بين البلدين، مشيرة إلى العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، وتحدثت عن الفيلم الكوبي المقتبس عن قصة حقيقية بإسم "يولي" وهو راقص بالية كوبي استطاع أن يحصل على العديد من الجوائز العالمية .



وفي الختام دار نقاش موسع بين السفيرين وطلاب القسم ناقشوا خلاله تفاصيل الفيلمين والصور الذهنية التى صدرتها تلك الأفلام للطلاب المصريين.