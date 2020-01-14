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برلمان

بقيمة 16 مليون جنيه .. نائب الشرابية: تطوير شبكات الصرف الصحي بالدائرة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
حصل النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، على الموافقة بتخصيص مبلغ 16 مليون جنيه لتطوير شبكات الصرف الصحي لعدد من المناطق بالدائرة، وذلك عقب أن تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان.

وقال "وطني" في بيان له، إنه سيتم البدء في اعمال التطوير لشبكات الصرف الصحي خلال الشهر الجاري لعددًا من الشوارع وهم شارع المنياوي، وشارع حسني، وشفيق عطيه، وبباوي برسوم، وسليم صعب، إضافة إلي شارع جبريل صعب ورياض غالي، وشارع حسين احمد وشارع الحكيم.

هذا وقد أثنت لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما ورد فى برنامج الحكومة من استهداف التغطية الكاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والارتقاء بمستوى جودة المياه لجميع محافظات الجمهورية، وفى مقدمتها برنامج تطوير المدن العمرانية القائمة ومدن الجيل الرابع وعددها 8 مدن، والتى خصص لها استثمارات بنحو 31,979 مليون جنيه، حيث حددت اللجنة فى تقرير لها عددا من الصعوبات والمعوقات لتلك المشروعات الخدمية، ومنها احتياج الشبكات إلى إحلال وتجديد بصورة تتواكب مع رفع كفاءة المحطات.

كما تضمنت الصعوبات التقدير العشوائى للاستهلاك الفعلى للمياه، وانعكاس تلك على أسعار فواتير المياه، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفاقد فى شبكات نقل المياه وفى محطات تنقية المياه وتهالك كفاءة خطوط نقل المياه الحالية، وطالبت اللجنة باتخاذ عدد من الخطوات من أجل توصيل مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى دون أعباء جديدة على المواطن.
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