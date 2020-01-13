الأمير وليام وهاري يفضحان صحيفة بريطانية و يصفانها بالكاذبة

نفى الأمير هاري وشقيقه وليام اليوم وجود خلاف بينهما قبل إجراء محادثات مع الملكة بشأن قرار هاري الأخير .



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" أصدر دوق ساسكس ودوق كامبريدج أول بيان مشترك لهما منذ اندلاع أزمة التنازل يوم الأربعاء الماضي وانتقدوا مزاعم جريدة التايمز بأن الامير هاري يتهم اخيه ويليام بممارسة سلوك البلطجة معه.



وكانت صحيفة التايمز قالت أن ميجان اخبرت هاري بأنه يجب ان يبتعد عن العائلة المالكة وذلك بعد 20 شهرًا فقط من زواجهما، حيث ألقت اللوم جزئيًا على أخوه الاكبر وليام ، وذلك لاخبر زوجها هاري في الكريسماس، أن انفصاله عن العائلة المالكة لن ينفع معه.



ولكن الأمير هاري وليام نفي هذه المزاعم قائلًا " على من النفي الواضح، نشرت قصة كاذبة في صحيفة بريطانية تتكهن بالعلاقة بين دوق ساسكس ودوق كامبردج

