لائحة الأفلام المنافسة على جائزة أفضل سيناريو مقتبس في الأوسكار

كشفت أكاديمية علوم وفنون الصور عن أسماء الأفلام المنافسة على جائزة أفضل سيناريو مقتبس في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92.



ولائحة الأفلام :



The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little women

The two popes



وكانت قناة Abc الأمريكية كشفت عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ٩٢ للعام الثاني على التوالي، بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.



وأشارت الإحصائيات إلى أن عدم وجود مقدم لحفل الأوسكار ساهم في زيادة عدد المشاهدين حول العالم بنسبة ١٢٪؜ بما يعادل ٣٠ مليون متفرج.