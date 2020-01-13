ساينز يفوز بالمرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2020.. صور

فاز الإسباني “كارلوس ساينز” بالمرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2020، وبهذا يكون قد عزز صدارته للترتيب العام للرالي في يوم حزين في عالم رياضة المحركات شهد وفاة الدراج البرتغالي “باولو غونشالفيز”.



وبعد يوم من الراحة استجمع فيه المنافسون قواهم واستعدوا للقسم الثاني من الرالي، حيث سيخوضون 6 مراحل خاصة، استهلوها اليوم بمرحلة هي الأطول في الرالي، والتي بلغت مسافتها 546 كم إضافة إلى 195 كم مرحلة وصل انتقلوا فيها من الرياض إلى وادي الدواسر.



ومع بداية المرحلة بدا أن السعودي ياسر سعيدان (ميني جون كوبر ووركس رالي) سيكون من المرشحين للمنافسة على الفوز، وتصدّر جدول الترتيب عند نقطة المرور الثالثة (161 كم)، وبقي بالصدارة متقدمًا بـ 51 ثانية على القطري ناصر العطية (تويوتا هايلوكس) مع الوصول إلى نقطة المرور التالية (214 كم)، وخلفهما الهولندي بيرنهارد تن برينكي (تويوتا هايلوكس) والإسباني فرناندو ألونسو (تويوتا هايلوكس)، كما تواجد ثنائي فريق البحرين ميني جون كوبر ووركس باغي أكس-رايد ستيفان بيترهانسل وكارلوس ساينز بالمركزين الخامس والسادس تواليًا وبفارق لم يتعدّ الدقيقة و45 ثانية عن الصدارة.



لكن ساينز بدا عازمًا على تحقيق الفوز في وادي الدواسر، وبالفعل قفز إلى المركز الأول مع بلوغ نقطة المرور الخامسة (321 كلم)، وتقدم على العطية بـ 18 ثانية، فيما كان بيترهانسل خلفهما بفارق 1:29 د، وقد أثبت ساينز على أنه السائق الأسرع في القسم الثاني من المرحلة، ووسّع الفارق عن باقي منافسيه ليتصدر أمام العطية بفارق 1:45 د مع الوصول إلى نقطة الـ 431 كم، و2:27 د عن بيترهانسل الذي لم يكن قادرًا على مجاراة سرعة زميله في الفريق، واستمر ساينز على هذه الوتيرة في الكيلومترات الأخيرة، ليحقق فوزه الثالث بإحدى مراحل رالي داكار 2020، متقدمًا بفارق 2:12 د عن العطية و2:532 د عن بيترهانسل.



وسجّل الهولندي “بيرنهارد تن برينكي” رابع أسرع توقيت في المرحلة متأخرًا بـ 2:53 د عن ساينز، وحلّ خلفه الراجحي بالمركز الخامس، والإسباني فرناندو ألونسو سادسًا، بينما عبر سعيدان خط النهاية متأخرًا عن الفائز بالمرحلة بـ 13 دقيقة، وبذلك يعزز ساينز صدارته للترتيب العام (توقيت إجمالي قدره 27:49:14 ساعة) إلى 10 دقائق عن العطية، فيما يحتل بيترهانسل المركز الثالث وبفارق 19 دقيقة عن الصدارة، وخلفه الهولندي بيرنهارد تن برينكي (تويوتا هايلوكس) والراجحي رابعًا وبفارق 24 دقيقة بينهما.