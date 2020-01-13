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فن

كاميليا جبران تعود لمصر بجولة حفلات

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:28 م
كاميليا جبران
كاميليا جبران
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شيرى نبيل
تستعد الفنانة الفلسطينية كاميليا جبران لمفاجأة جمهورها المصري في القاهرة، بأول حفلاتها على مسرح قصر المنسترلي في تمام الثامنة مساء الثلاثاء 28 يناير.

وتأتي هذه الحفلة في ختام جولة غنائية جديدة لجبران تبدؤها بحفل ضخم على مسرح مكتبة الإسكندرية يوم 24 يناير، وتحتفل أيقونة الموسيقى والمقاومة الفلسطينية خلالها مع المصريين بإطلاق ألبومها الجديد "وا wa"، برفقة الموسيقي فرنر هاسلر، بعزف الترومبيت ولمسة الموسيقى الإلكترونية الساحرة، الذي شارك معها مشوارها الموسيقي منذ قرابة 18 سنة، ونتج عن تلك الشراكة عدة مشاريع موسيقية وألبومات، منها "محطات"، و"وميض"، و"ونبني"، ومن ثم آخرها "وصل"، منذ 4 أعوام، رفقة عازفة الكونترباص الفرنسية سارة مورسيا.
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