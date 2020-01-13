AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قمت بما يجب القيام به منذ 20 عاما.. ترامب يتهم الديمقراطيين بتحسين صورة قاسم سليماني

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:52 م
ترامب - قاسم سليماني
ترامب - قاسم سليماني
Advertisements
رحيم يسري
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على الديمقراطيين، مدافعا عن قراره بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "الإعلام الكاذب وشركائه الديموقراطيين يعملون بجد لتحديد ما إذا كان الهجوم المستقبلي الذي كان يعتزم الإرهابي سليماني تنفيذه وشيكا أو لا وهل كان فريقي على توافق".

وأضاف الرئيس الأمريكي "جواب السؤالين هو نعم بقوة.. لكن ذلك لا يهم في الحقيقة بسبب ماضيه المريع".

وتابع ترامب في تغريدة أخرى "الديمقراطيون والإعلام المضلل يحاولون تصوير سليماني الإرهابي على أنه شاب رائع، فقط لأنني قمت بما كان يجب القيام به منذ 20 عاما".

وأردف "كل ما أفعله، إن كان في الاقتصاد أو الشؤون العسكرية أو أي شيء آخر سيقابل بازدراء من جانب اليسار المتطرف، لن تفعلوا شيئا أيها الديمقراطيون".

وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الأمريكي بأن قاسم سليماني كان يخطط لاستهداف 4 سفارات أمريكية قبل مقتله.

وقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الأسبوع الماضي حيث كان قادما من دمشق، بينما ردت إيران بقصف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق، قبل أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على عدد من القطاعات والمسؤولين في طهران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق جلسة النواب الأمريكي للتصويت على عزل ترامب من منصبه

نواب الحزب الجمهوري يفشلون في تعطيل جلسة عزل ترامب

نانسي بيلوسي تعليقا على التصويت لعزل ترامب: يوم حزين في تاريخ الأمة

تنازلت لها نانسي بيلوسي ..تعرف على النائبة الديمقراطية التي تدير جلسة مساءلة ترامب

بقاؤه يهدد الأمن القومي ..بيلوسي : ترامب لم يترك أي خيار سوى إطلاق إجراءات عزله

الرئيس الأمريكي: كان يجب القضاء على سليماني منذ عدة سنوات

ترشيحاتنا

كنت بنام في أوضة .. حمادة صدقي يكشف كواليس رحيله عن الهلال السوداني

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

تقدم بشكوى.. آبي أحمد يرد على تصريحات ترامب بشأن جائزة نوبل للسلام

اللي هيقرب منها هضربه بالنار.. شاب يحتضن طالبة أمام مدرسة ثانوية في الشرقية.. شاهد

شاكر يعلن موعد إلغاء فواتير القمامة على الكهرباء

أحلى من الكافيهات .. طريقة عمل الكابتشينو برغوة في المنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساينز يفوز بالمرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2020.. صور

أحلى من الكافيهات .. طريقة عمل الكابتشينو برغوة في المنزل

بعد 39 عامًا.. الصدفة تكشف غموض جريمة قتل سيدة مجهولة الهوية.. شاهد