قمت بما يجب القيام به منذ 20 عاما.. ترامب يتهم الديمقراطيين بتحسين صورة قاسم سليماني

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على الديمقراطيين، مدافعا عن قراره بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري.





وقال ترامب في تغريدة على تويتر "الإعلام الكاذب وشركائه الديموقراطيين يعملون بجد لتحديد ما إذا كان الهجوم المستقبلي الذي كان يعتزم الإرهابي سليماني تنفيذه وشيكا أو لا وهل كان فريقي على توافق".





وأضاف الرئيس الأمريكي "جواب السؤالين هو نعم بقوة.. لكن ذلك لا يهم في الحقيقة بسبب ماضيه المريع".





وتابع ترامب في تغريدة أخرى "الديمقراطيون والإعلام المضلل يحاولون تصوير سليماني الإرهابي على أنه شاب رائع، فقط لأنني قمت بما كان يجب القيام به منذ 20 عاما".





وأردف "كل ما أفعله، إن كان في الاقتصاد أو الشؤون العسكرية أو أي شيء آخر سيقابل بازدراء من جانب اليسار المتطرف، لن تفعلوا شيئا أيها الديمقراطيون".





وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الأمريكي بأن قاسم سليماني كان يخطط لاستهداف 4 سفارات أمريكية قبل مقتله.



