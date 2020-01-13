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تكنولوجيا

Samsung تغير اسم Galaxy Fold 2 إلى Galaxy Z Flip

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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كريم جمال
قررت شركة Samsung الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم تغيير إسم أيقونتها المنتظرة Galaxy Fold 2، إلى Galaxy Z Flip.

وبحسب موقع جى إسم إم آرينا التقنى، كان من قبل قد كشف DJ Koh رئيس قسم الهواتف فى سامسونج عن إسم الهاتف القديم وهو Galaxy Bloom، إلا أنه تم إعلانها بشكل شبه رسميًا بأنه سيحمل إسم Galaxy Z Flip.

يذكر أن سامسونج باعت أكثر من 400 ألف نسخة من مبيعات الإصدار الأول من الهاتف وهو Galaxy Fold منذ طرحه فى الربع الأخير من 2019.

ومن المتوقع أن يكشف الصانع الكورى عن النسخة الثانية وسيكون سعرها حوالى 1000 دولار أمريكى، بعدما سامسونج حدثت موقعها الإفريقى وطرحت صور الهاتف وأسفلها موديله SM-F700F، و الغريب أن الهاتف يشبه لدرجة كبيرة Motorola Razr 2019، الذى كشفت عنه موتورولا منذ فترة

كما سيتم الكشف عن Galaxy Fold 2 بعد طرح Galaxy S11 رسميًا، وذلك فى شهر فبراير القادم فى حدث ضخم ينتظهر الملايين من الآن.
Samsung تغير اسم Galaxy Fold 2 إلى Galaxy Z Flip
Samsung تغير اسم Galaxy Fold 2 إلى Galaxy Z Flip
Samsung تغير اسم Galaxy Fold 2 إلى Galaxy Z Flip
Samsung تغير اسم Galaxy Fold 2 إلى Galaxy Z Flip
Samsung تغير اسم Galaxy Fold 2 إلى Galaxy Z Flip
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