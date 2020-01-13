إحالة العاملين بعدد من مراكز شباب القليوبية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

أجرى الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية يرافقه السيد محمود معاون المدير العام للرياضة، جولة متابعة لعدد من مراكز الشباب بإدارتي بنها وكفر شكر.



وبدأت الجولة بمتابعة مركز شباب اسنيت بكفرشكر الذي وجده مفتوحا ويمارس نشاطه مع عدم تواجد أي أحد من العاملين، حيث تمت إحالة العاملين للتحقيق. موجها بضرورة الانتهاء من إعادة تشغيل حديقة الأطفال لصالح المركز، وطرح البوفيه للإيجار كما وجد مركزي شباب كفرعامر ورضوان مغلقين.



وفي بنها تضمنت الجولة مركز شباب عزيز وبدوي حيث وجده مفتوحا ويمارس نشاطه في غياب بعض العاملين، وجرى إحالتهم للتحقيق أيضا، بينما وجد مركز شباب المنشية مفتوحا مع وجود جميع العاملين.



وأكد الصبروط ان المتابعات تأتي بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.