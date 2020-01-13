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ثقافة

أبناء العاصي.. رواية جديدة لـ عبدالرحمن دياب في معرض الكتاب

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:17 م
رواية أبناء العاصي
رواية أبناء العاصي للروائي عبدالرحمن دياب
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تصدر دار «نون» للنشر والتوزيع رواية «أبناء العاصي» للصحفي والروائي عبدالرحمن دياب، وذلك ضمن أعمالها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

تدور رواية «أبناء العاصي» في إطار من التشويق والرعب حول لغز اختفاء غامض لأهالي قرية بأكملها يحقق فيه ضابط شرطة، لتتوالى الأحداث وتكشف العديد من المفاجأت.

الرواية هي الثانية للكتاب عبدالرحمن دياب في معرض الكتاب، حيث تُصدر له رواية «الجيساس» عن دار نشر كتوبيا، والتي تدور حول الأساطير القديمة والفانتازيا التاريخية.
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