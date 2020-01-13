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فن

ظهرت بالروب.. فيديو جديد لقتيل فيلا نانسي عجرم

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:32 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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سعيد فراج
تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، فيديو جديدا من واقعة مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، برصاص زوجها فادي الهاشم.

وظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، الشاب الملثم داخل الفيلا، ويندفع نحوه فادي الهاشم ممسكًا بسلاحه الشخصي قبل إطلاق الرصاص عليه، في الوقت الذي ظهرت فيه سيدة بمواصفات نانسي عجرم تخرج من الغرفة، وظهرت فيه بروب تحت الركبة.

من جهة أخرى، أجرت صحيفة الراي الكويتية، حوارًا صحفيًا مع غابي جرمانوس، محامي زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم (فادي الهاشم)، فيما يخص قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، داخل فيلتهما بالعاصمة بيروت، والأسئلة الأخيرة التي طرحت في هذا الشأن.

وأجاب «جرمانوس» في حواره، عن سبب إطلاق 16 طلقة صوب الشاب السوري، قائلًا إن زوج نانسي عجرم (فادي الهاشم) ليس خبيرًا عسكريًا، مبررًا ذلك بأن موكله تعرّض إلى حالة عصبية بسبب الموقف، وأي شخص مكانه سيفعل ذلك حتى لو كان معه 100 طلقة.

وأشار محامي زوج نانسي عجرم، إلى أن المسدس المستخدم في الواقعة من نوع «Glock»، نافيًا أن يكون هناك أكثر من شخص أطلق الرصاص على الشاب السوري، وأكد أن فادي الهاشم هو وحده من أطلق الرصاص، ونظرًا لقرب المسافة بينه وبين الشاب القتيل فالرصاص اخترق جسده، وظهر وكأن شخص آخر أطلق الرصاص من جهة أخرى.

وحول إصابة نانسي عجرم المزعومة بسبب الشظايا، قال المحامي إن الفنانة أدلت بأقوالها في التحقيقات والطبيب الشرعي كشف على الإصابة، وحول ما يتردد بأن هذه الطلقات لا تصدر شظايا، أجاب المحامي بأن هذا الموضوع لا يزال قيد التحقيق ولا يمكن الكشف عنه خلال الوقت الحالي.

من جهة أخرى أصدر الطب الشرعي اللبناني تقريره في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم - زوج الفنانة نانسي عجرم.

وقال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده كانت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ اليسرى.

وأشارت الدلائل في التقرير إلى أن هناك اشتباها فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري، حيث إن هناك شخصا كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.

وكان القضاء اللبناني قد أفرج عن فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم) في قضية قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، داخل فيلته، وبررت نانسي وزوجها قتل هذا الشاب، لأنه لص تسلل للفيلا لسرقة محتوياتها وتهجم على غرفة بنات الفنانة اللبنانية.


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