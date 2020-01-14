لماذا تلجأ أغلب المطاعم لوضع الاسبرين على اللحم قبل شوية

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي حديث لمورد الأطعمة " عمر الدوسري "عن بعض الممارسات التي تقوم بها بعض المطاعم من أجل خفض تكاليفها.
و أشار مورد الأطعمة، عمر الدوسري، إلى بعض الممارسات التي تعتمد عليها بعض المطاعم عند تحضير وجبات الطعام للزبائن.
و أبرزها أنهم يقومون بوضع الأسبرين على اللحم قبل شوية .
وأضاف الدوسري قائلًا: "إن أغلب المطاعم يجلبون أسوأ أنواع اللحم ويضعون معه الأسبرين .
وأقترح " الدوسري " هذا السؤال لماذا يضعون أغلب المطاعم فى بعض الدول بوضع الأسبرين على اللحم قبل شوية "
قائلًا: "نعم، هو الذي يجعل اللحم طري باللرغم من شوية ويجعل اللحم لا ينكمش كثيرا بالرغم من نوعه .
و أشار مورد الأطعمة، عمر الدوسري، إلى بعض الممارسات التي تعتمد عليها بعض المطاعم عند تحضير وجبات الطعام للزبائن.
و أبرزها أنهم يقومون بوضع الأسبرين على اللحم قبل شوية .
وأضاف الدوسري قائلًا: "إن أغلب المطاعم يجلبون أسوأ أنواع اللحم ويضعون معه الأسبرين .
وأقترح " الدوسري " هذا السؤال لماذا يضعون أغلب المطاعم فى بعض الدول بوضع الأسبرين على اللحم قبل شوية "
قائلًا: "نعم، هو الذي يجعل اللحم طري باللرغم من شوية ويجعل اللحم لا ينكمش كثيرا بالرغم من نوعه .