لماذا تلجأ أغلب المطاعم لوضع الاسبرين على اللحم قبل شوية

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي حديث لمورد الأطعمة " عمر الدوسري "عن بعض الممارسات التي تقوم بها بعض المطاعم من أجل خفض تكاليفها.



و أشار مورد الأطعمة، عمر الدوسري، إلى بعض الممارسات التي تعتمد عليها بعض المطاعم عند تحضير وجبات الطعام للزبائن.



و أبرزها أنهم يقومون بوضع الأسبرين على اللحم قبل شوية .



وأضاف الدوسري قائلًا: "إن أغلب المطاعم يجلبون أسوأ أنواع اللحم ويضعون معه الأسبرين .



وأقترح " الدوسري " هذا السؤال لماذا يضعون أغلب المطاعم فى بعض الدول بوضع الأسبرين على اللحم قبل شوية "



قائلًا: "نعم، هو الذي يجعل اللحم طري باللرغم من شوية ويجعل اللحم لا ينكمش كثيرا بالرغم من نوعه .