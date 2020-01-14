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مرأة

لماذا تلجأ أغلب المطاعم لوضع الاسبرين على اللحم قبل شوية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:59 ص
لماذا يلجأ أغلب المطاعم
لماذا يلجأ أغلب المطاعم لوضع الاسبرين على اللحم قبل شوية
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أسماء عبد الحفيظ
تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي حديث لمورد الأطعمة " عمر الدوسري "عن بعض الممارسات التي تقوم بها بعض المطاعم من أجل خفض تكاليفها.

و أشار مورد الأطعمة، عمر الدوسري، إلى بعض الممارسات التي تعتمد عليها بعض المطاعم عند تحضير وجبات الطعام للزبائن.

و أبرزها أنهم يقومون بوضع الأسبرين على اللحم قبل شوية .

وأضاف الدوسري قائلًا: "إن أغلب المطاعم يجلبون أسوأ أنواع اللحم ويضعون معه الأسبرين .

وأقترح " الدوسري " هذا السؤال لماذا يضعون أغلب المطاعم فى بعض الدول بوضع الأسبرين على اللحم قبل شوية "

قائلًا: "نعم، هو الذي يجعل اللحم طري باللرغم من شوية ويجعل اللحم لا ينكمش كثيرا بالرغم من نوعه .
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