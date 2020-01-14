لاستخراج الاشتراكات والدفع الإلكتروني.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق المترو الجديد.. فيديو

تطبيق المترو الجديد



أعلنت شركة مترو الأنفاق أنه سيتم أيضا إطلاق تطبيق الموبايل mobile Application باسم Cairo metro ECM" للغة الإنجليزية ليبدأ العمل به اليوم الثلاثاء على نسخة Android، و نسخة iOS الخاصة بهواتف "آيفون".



الخدمات التي يقدمها تطبيق المترو الجديد



ويقدم تطبيق مترو القاهرة الجديد العديد من الخدمات للركاب، وذلك من أجل تسهيل الخدمة على جمهور الركاب، ويقد تطبيق مترو القاهرة الخدمات التالية:



• خدمة التواصل مع الجمهور من خلال وسائل التواصل مثل (فيس بوك – واتس أب)



• قناة إعلامية مرئية خاصة بشركة المترو على موقع (YouTube) .



• معلومات تهم الراكب مثل (التغطية التأمينية من



• خدمة (رحلتي) وبها خطة الرحلة والربط مع خرائط جوجل العالمية وتوصيف الرحلة بالخطوط الثلاثة (محطة القيام و الوصول – وبيان المحطات خلال الرحلة - وزمن الرحلة ) وبها (وضع خريطة للمترو للخطوط الثلاثة لمساعدة الراكب في معرفة مسار الرحلة .- الربط مع خرائط جوجل العالمية لتحديد أقرب محطة للراكب من خلال الموبايل ابليكيشن - محطات هامة موضح بها المعالم الهامة القريبة من محطات



• خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وبيان الخدمات المقدمة مثال (الكراسي المتحركة – المصاعد الكهربائية – تخصيص شبابيك مجهزة للتذاكر – تخصيص أماكن في القطارات الجديدة – تركيب إنذارات صوتية وضوئية للمساعدة بصريًا أو سمعيًا.



• خدمة الاشتراكات وبها بيان "أماكن مكاتب الاشتراكات – طريقة استخراج الكارت الذكي – أسعار التذاكر والاشتراكات – وتقسيم مناطق الاشتراكات – المحفظة النقدية للكارت الذكي) تمهيدًا لتطبيق خدمة الدفع الالكتروني.



• طريقة حساب عدد المناطق المخصصة للاشتراك من خلال مناطق الاشتراكات.



• خدمة استقبال الشكاوي الحكومية الموحدة – الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات المقدمة لشركة المترو.



• خدمة سلامتك تهمنا ويتم بها توضيح إرشادات السلامة للركاب



• خدمة مشروعات تطوير



• خدمة المناقصات والمزايدات الخاصة وبها يتم عرض تفاصيل كل المناقصات والمزايدات مع إمكانية تحميل ملفات المناقصة للاطلاع قبل الشراء لكراسة الشروط.



• خدمة التسويق للمحلات والمساحات التجارية وبيان كيفية التعاقد والأنشطة للشركات المتواجدة بالمحطات وطرق التواصل مع إدارة التسويق للانتفاع بالخدمات المقدمة.



• خدمة الامتيازات والنشاط الإعلانى ويشمل كيفية التعاقد على مساحات إعلانية.



الهدف من إطلاق تطبيق المترو الجديد



ويأتي ذلك حرصا من وزارة النقل متمثلة في شركة مترو الأنفاق على سهولة التواصل مع مرتادي هذا المرفق الحيوي والهام من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق الموبايل وتعريفهم بالمجهودات المبذولة من قبل العاملين بالشركة للحفاظ على سير العمل وتقديم أفضل خدمة لهم وكذلك الحرص الدائم من قبل قيادات الشركة بآراء الجمهور ومقترحاتهم فى الخدمات المقدمة لهم والتي تسعى الشركة دائما فى تحسين تلك الخدمات. أعلنت شركةأنه سيتم أيضا إطلاق تطبيق الموبايلباسم "مترو القاهرة ECM " للغة العربية و"" للغة الإنجليزية ليبدأ العمل به اليوم الثلاثاء على نسخة Android، و نسخةالخاصة بهواتف "آيفون".ويقدمالعديد من الخدمات للركاب، وذلك من أجل تسهيل الخدمة على جمهور الركاب، ويقدالخدمات التالية:• خدمة التواصل مع الجمهور من خلال وسائل التواصل مثل (فيس بوك – واتس أب)• قناة إعلامية مرئية خاصة بشركةعلى موقع (YouTube) .• معلومات تهم الراكب مثل (التغطية التأمينية من شركة المترو للركاب بالتعاون مع مجمعة التأمين).• خدمة (رحلتي) وبها خطة الرحلة والربط مع خرائط جوجل العالمية وتوصيف الرحلة بالخطوط الثلاثة (محطة القيام و الوصول – وبيان المحطات خلال الرحلة - وزمن الرحلة ) وبها (وضع خريطة للمترو للخطوط الثلاثة لمساعدة الراكب في معرفة مسار الرحلة .- الربط مع خرائط جوجل العالمية لتحديد أقرب محطة للراكب من خلال الموبايل ابليكيشن - محطات هامة موضح بها المعالم الهامة القريبة من محطات المترو لتسهيل عملية الوصول تعريف الراكب بالمخالفات والغرامات وتحديد أسعارها لتجنب الوقوع بها.• خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وبيان الخدمات المقدمة مثال (الكراسي المتحركة – المصاعد الكهربائية – تخصيص شبابيك مجهزة للتذاكر – تخصيص أماكن في القطارات الجديدة – تركيب إنذارات صوتية وضوئية للمساعدة بصريًا أو سمعيًا.• خدمة الاشتراكات وبها بيان "أماكن مكاتب الاشتراكات – طريقة استخراج الكارت الذكي – أسعار التذاكر والاشتراكات – وتقسيم مناطق الاشتراكات – المحفظة النقدية للكارت الذكي) تمهيدًا لتطبيق خدمة الدفع الالكتروني.• طريقة حساب عدد المناطق المخصصة للاشتراك من خلال مناطق الاشتراكات.• خدمة استقبال الشكاوي الحكومية الموحدة – الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات المقدمة لشركة المترو.• خدمة سلامتك تهمنا ويتم بها توضيح إرشادات السلامة للركاب• خدمة مشروعات تطوير مترو الأنفاق لتعريف الجمهور بالإجراءات التى تتخذها شركة المترو لتحسين الخدمات ( مثل مشروعات القطارات الجديدة – السلالم الكهربائية الجديدة والمصاعد – تطوير المحطات - ........... وخلافه ) .• خدمة المناقصات والمزايدات الخاصة وبها يتم عرض تفاصيل كل المناقصات والمزايدات مع إمكانية تحميل ملفات المناقصة للاطلاع قبل الشراء لكراسة الشروط.• خدمة التسويق للمحلات والمساحات التجارية وبيان كيفية التعاقد والأنشطة للشركات المتواجدة بالمحطات وطرق التواصل مع إدارة التسويق للانتفاع بالخدمات المقدمة.• خدمة الامتيازات والنشاط الإعلانى ويشمل كيفية التعاقد على مساحات إعلانية.ويأتي ذلك حرصا من وزارة النقل متمثلة في شركةعلى سهولة التواصل مع مرتادي هذا المرفق الحيوي والهام من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق الموبايل وتعريفهم بالمجهودات المبذولة من قبل العاملين بالشركة للحفاظ على سير العمل وتقديم أفضل خدمة لهم وكذلك الحرص الدائم من قبل قيادات الشركة بآراء الجمهور ومقترحاتهم فى الخدمات المقدمة لهم والتي تسعى الشركة دائما فى تحسين تلك الخدمات.

أعلنتعن إطلاقعلى الهواتف المحمولة، اليوم الثلاثاء، ليقدم خدمات مختلفة ومتنوعة لركاب، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتحول الرقمي لسهولة التواصل مع المواطنين، وفيما يلي نستعرض كل ما تريد معرفته عن