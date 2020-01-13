تاكيس مدرب دجلة: أحتاج للدعم.. ومحمد عبدالمنصف أسطورة

أكد تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، ان الفريق يحتاج الي التدعيم وذلك عقب مواجهته امام فريق الانتاج الحربي.



وتعادل وادي دجلة مع منافسه الانتاج الحربي بهدف لكل منهما بالمباراة التي اقيمت اليوم الاثنين باستاد بتروسبورت في اطار الاسبوع الثالث عشر من عمر الدوري الممتاز.



وقال تاكيس جونياس في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة انه يرغب في تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وان يكون اللاعبين المنضمين افضل من اللاعبين الحاليين.



وقال مدرب دجلة: "أريد تهنئة لاعبي دجلة على مجهودهم، الأداء كان رائع وكنا نستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لكننا واجهنا فريق قوي جدًا أيضًا".



وأكمل: "سيطرنا على المباراة بعد 15 دقيقة من بدايتها، خلقنا العديد من فرص التهديف ولا أتذكر أن الإنتاج شكل علينا خطورة إلى في الدقيقة الأخيرة".



وأضاف: "عبد المنصف بالنسبة لي هو أسطورة مصر، يلعب منذ عام ونصف العام بشكل متتالي في كل المباريات بدون أن يتوقف، وهذا لا يحدث في أوروبا".



واختتم: "مهمتى هي تحسين مستوى الفريق، إذا نظرنا إلى مانشستر سيتي وليفربول فإنهم يجدون دائمًا لاعبين بسهولة، كل فريق يحتاج للاعبين ولكن يجب أن يكونوا أفضل ممن لدينا الآن".