اتحاد الغرف يدرب 382 مصدرا و14 ألف مستورد خلال عامين

قامت الغرف التجارية فى 6 محافظات بتدريب 382 مصدرا للحصول على شهادة مزاولة التصدير طبقا للبرامج التى تمت بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات خلال العالمين الماضيين بالتعاون مع الاتحاد والخاص بتاهيل كوادر قادرة على ادارة المؤسسات بكفائة ومهنية.



حيث قامت الغرفة التجارية بالقاهرة بتدريب 172مصدر وغرفة الغربية 53 مصدر وغرفة الشرقية 50 مصدر وغرفة الجيزة 41 مصدروغرفة بورسعيد 30 مصدرا وغرفة دمياط 36 مصدرا .



كما اعلن الاتحاد الاستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية للمصدرين بانحاء الجمهورية بمقرات الغرف التجارية اسبوعيا من الاحد حتى الخميس لمدة 5 ايام بواقع 5 ساعات يوميا ورسوم الاشتراك 1000 جنية بالاضافة الى 100 جنية رسوم استخراج الشهادة.



وعلى صعيد متصل قامت الغرف التجارية فى 14 محافظة بتدريب 14 الفا و 34 مستورد للحصول على شهادة مزاولة الاستيراد طبقا للبرامج التى تمت بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات بالتعاون مع الاتحاد خلال والخاص بتاهيل كوادر قادرة على ادارة المؤسسات بكفائة ومهنية.



حيث قامت الغرفة التجارية بالجيزة بتدريب 1317 مستورد وغرفة كفر الشيخ 450 مستورد وغرفة الاسكندرية 2595 مستورد وغرفة الشرقية 704 مستورد وغرفة دمياط 603 مستورد وغرفة القليوبية 344 مستورد وغرفة الغربية 946 مستورد وغرفة الدقهلية 2482 مستورد وغرفة الاسماعيلية 233 مستورد وغرفة الفيوم 66 مستورد وغرفة سوهاج 55 مستورد وغرفة المنوفية 40 مستورد وغرفة القاهرة 3374 مستورد وغرفة بورسعيد قامت بتدريب 855 مستورد

كما اعلن الاتحاد الاستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية للمستوردين بانحاء الجمهورية بمقرات الغرف التجارية اسبوعيا من الاحد حتى الخميس لمدة 5 ايام بواقع 5 ساعات يوميا ورسوم الاشتراك 1000 جنية بالاضافة الى 100 جنية رسوم استخراج الشهادة.

