AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اتحاد الغرف يدرب 382 مصدرا و14 ألف مستورد خلال عامين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:29 ص
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قامت الغرف التجارية فى 6 محافظات بتدريب 382 مصدرا للحصول على شهادة مزاولة التصدير طبقا للبرامج التى تمت بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات خلال العالمين الماضيين بالتعاون مع الاتحاد والخاص بتاهيل كوادر قادرة على ادارة المؤسسات بكفائة ومهنية.

حيث قامت الغرفة التجارية بالقاهرة بتدريب 172مصدر وغرفة الغربية 53 مصدر وغرفة الشرقية 50 مصدر وغرفة الجيزة 41 مصدروغرفة بورسعيد 30 مصدرا وغرفة دمياط 36 مصدرا .

كما اعلن الاتحاد الاستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية للمصدرين بانحاء الجمهورية بمقرات الغرف التجارية اسبوعيا من الاحد حتى الخميس لمدة 5 ايام بواقع 5 ساعات يوميا ورسوم الاشتراك 1000 جنية بالاضافة الى 100 جنية رسوم استخراج الشهادة.

وعلى صعيد متصل قامت الغرف التجارية فى 14 محافظة بتدريب 14 الفا و 34 مستورد للحصول على شهادة مزاولة الاستيراد طبقا للبرامج التى تمت بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات بالتعاون مع الاتحاد خلال والخاص بتاهيل كوادر قادرة على ادارة المؤسسات بكفائة ومهنية.

حيث قامت الغرفة التجارية بالجيزة بتدريب 1317 مستورد وغرفة كفر الشيخ 450 مستورد وغرفة الاسكندرية 2595 مستورد وغرفة الشرقية 704 مستورد وغرفة دمياط 603 مستورد وغرفة القليوبية 344 مستورد وغرفة الغربية 946 مستورد وغرفة الدقهلية 2482 مستورد وغرفة الاسماعيلية 233 مستورد وغرفة الفيوم 66 مستورد وغرفة سوهاج 55 مستورد وغرفة المنوفية 40 مستورد وغرفة القاهرة 3374 مستورد وغرفة بورسعيد قامت بتدريب 855 مستورد
كما اعلن الاتحاد الاستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية للمستوردين بانحاء الجمهورية بمقرات الغرف التجارية اسبوعيا من الاحد حتى الخميس لمدة 5 ايام بواقع 5 ساعات يوميا ورسوم الاشتراك 1000 جنية بالاضافة الى 100 جنية رسوم استخراج الشهادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يختتم دوراته التدريبيه لإعداد القادة والـ icdl في الشرقية

الغرف التجارية: انتهاء تلقى طلبات الانضمام للشعب العامة 19 ديسمبر الجاري

غرفة كفر الشيخ التجارية تشارك في كانتون الدولي بالصين .. صور

الغرف التجارية: مد فترة الانضمام للجمعيات العمومية للشعب العامة

تعرف على أنواع شركات الأموال وإجراءات تأسيسها ورسومها والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

هل ذهب الزينة عليه زكاة.. أمين الفتوى يجيب

مستشار أردوغان يتراجع: تركيا لا يمكنها محاربة مصر

جربها ولن تندم.. ماذا يحدث عند إضافة القرفة لكوب القهوة؟

يسرا ولطيفة ووائل الإبراشي.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء ابن عمه

المرور يعلن ضرورة استبدال اللوحات من ملاكي إلى مؤمنة

سر بناء سور مجرى العيون مرتفعا عن سطح الأرض.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب