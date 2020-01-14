إعلام القاهرة تستعد لإعلان النتائج عبر موقعها الإلكتروني

أعلن موقع كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعض درجات الأقسام كما يستعد لتحميل نتائج طلاب باقي الفرق في الامتحانات التي انتهي منها الطلاب ، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج امتحانات إعلام القاهرة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الموقع الإلكتروني للنتائج قائلين "كلية إعلام بتعلن النتائج والامتحانات شغالة".



وعلق طلاب كلية الإعلام: دة العادي كل سنة واللي ظهر درجات الميدتيرم وأعمال السنة فقط وبعض درجات الفاينل.



ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى 24 يناير المقبل، وقد أعلنت الكليات جداول الامتحانات وتوقيتاتها وأماكن إجرائها، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات التي يؤديها نحو 260 ألف طالب، في إطار الالتزام بقواعد الامتحانات وضوابطها.



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سُبل الراحة مثل الكهرباء والتهوية وسيارات الإسعاف، وتوفير قاعات تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.

