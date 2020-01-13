نمبر 1.. الأهلي يتصدر قائمة الأندية الأفريقية الأكثر تفاعلا على إنستجرام

تربع النادى الأهلى على رأس قائمة الأندية الأفريقية الأكثر تفاعلا على موقع الصور إنستجرام وفقا لموقع " deportesyfinanzas" المتخصص فى متابعة حسابات إنستجرام.



وأعلن الموقع أن النادى الأهلى المصرى يتصدر قائمة الأندية الأفريقية الأكثر شعبية وتفاعلا على موقع الصور من خلال 33 مليون متابع. وجاء نادي سيمبا التنزانى فى المركز الثانى برصيد 20 مليونا و400 ألف متابع ثم نادى الرجاء المغربى فى المركز الثالث برصيد 20 مليونا و300 ألف متابع.



وتربع نادى برشلونة الإسبانى على عرش قائمة الأندية على مستوى العالم الأكثر متابعة على موقع الصور إنستجرام من خلال مليار و223 مليون متابع على مستوى العالم.



وعلى المستوى الدورى السعودى جاء نادى الهلال على رأس القائمة من خلال 40 مليون متابع وجاء نادى اتحاد جدة فى المركز الثانى برصيد 14 مليون متابع ثم جاء النادى الأهلى فى المرتبة الثالثة برصيد 11 مليون متابع.