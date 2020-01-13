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أخبار البلد

البابا تواضروس يعزي شعب كنيسة الزيتون في رحيل القمص أبتناغو أرمانيوس

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء للآباء كهنة كنيسة السيدة العذراء بالزيتون ولشعب الكنيسة في نياحة الأب الموقر القمص أبتناغو أرمانيوس كاهن الكنيسة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل القمص أبتناغو أرمانيوس عن عالمنا بشيخوخة صالحة، بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية أكثر من ٥١ عاما حيث سيم كاهنًا في ٢٠ أكتوبر ١٩٦٨.

وخدم الأب الراحل بكنيستي الشهيد مار جرجس بحي المنيل والسيدة العذراء بعياد بك بشبرا قبل أن يخدم بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون منذ ١٩٦٩.

ومن المقرر أن تقام صلوات الجناز في الثانية من ظهر غد الثلاثاء بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون "الكاتدرائية الكبرى" بحضور الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، ثم يدفن جثمان الأب الراحل بمدافن القديسة بربارة بمصر القديمة.

ويقام عزاء الأب الراحل القمص ابتناغو أرمانيوس مساء غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بقاعة المناسبات بمبنى الخدامات بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، فيما تقام صلاة الثالث بكنيسة العذراء الملكة بالكاتدرائية بالدور الأرضى.
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