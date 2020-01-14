حسين هريدي: مسار برلين يدعم مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مباحثات موسكو حول ليبيا تتعلق بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم، وليس اتفاق سياسي.



وأضاف حسين هريدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك مبادرة للأمم المتحدة، وافق عليها المجتمع الدولي، ويسعى غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا إلى تنفيذها.



وتابع حسين هريدي:" الجميع في انتظار انعقاد مؤتمر برلين الذي تشارك فيه الدول الـ 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مصر والإمارات وتركيا وإيطاليا".



وأكمل حسين هريدي: "مسار برلين داعم لمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، والتوصل إلى اتفاق سياسي، ويجب النظر إلى مؤتمر برلين في إطار الزخم الدولي والإقليمي لإنهاء الاقتتال الليبي الليبي، والبدء في تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا".