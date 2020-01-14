AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السويدي: رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء ظلمت مواطنين ببعض المناطق.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن أن بعض المحافظات تقوم بسداد رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، بينما محافظات أخرى لا تقوم بالدفع، مؤكدا أن هناك ظلما يتعرض له المواطن في بعض المناطق.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث أن مجلس الوزراء اتفق مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وتم الاتفاق على وقف تحصيل رسوم النظافة الموجودة على الفواتير.

وتابع النائب طلعت السويدي أن المسئول عن النظافة هو المسئول عن جمعها وتحصيل الفواتير، مشيرا إلى أنها ستكون تابعة للمحليات وتقسمها إلى محافظات وهناك شركات ستلتزم بذلك.

وكان محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد كشف أن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة .
Advertisements

ترشيحاتنا

طائرة قطرية تنجو من قصف صاروخي إيراني

اخبار الرياضة.. الفيفا يصدم الأهلي بشأن كهربا.. كارتيرون يعنف أوباما.. وحقيقة إقامة القمة في الإمارات

هل يسبب السرطان؟.. هاني الناظر يكشف حقيقة تأثير الميكروويف على الصحة

ضع الخل على قدمك فور دخول المنزل وشاهد ماذا يحدث

حقيقة العروض المقدمة للتوأم عقب الرحيل عن سموحة.. فيديو

مستشار أردوغان يتراجع: تركيا لا يمكنها محاربة مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحذاء غريب وفستان أصفر.. شاهد أحدث إطلالة لـ سلمى أبو ضيف

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل