السويدي: رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء ظلمت مواطنين ببعض المناطق.. فيديو

كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن أن بعض المحافظات تقوم بسداد رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، بينما محافظات أخرى لا تقوم بالدفع، مؤكدا أن هناك ظلما يتعرض له المواطن في بعض المناطق.



وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث أن مجلس الوزراء اتفق مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وتم الاتفاق على وقف تحصيل رسوم النظافة الموجودة على الفواتير.



وتابع النائب طلعت السويدي أن المسئول عن النظافة هو المسئول عن جمعها وتحصيل الفواتير، مشيرا إلى أنها ستكون تابعة للمحليات وتقسمها إلى محافظات وهناك شركات ستلتزم بذلك.



وكان محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد كشف أن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة .

