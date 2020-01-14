سر بناء سور مجرى العيون مرتفعا عن سطح الأرض.. فيديو

قال باسم الأشقر مدير عام منطقة الآثار في مصر القديمة والفسطاط بوزارة الآثار، إن سور مجرى العيون يعتبر معجزة العمارة المائية الإسلامية في مصر، ونطلق عليه هرم العمارة الرابع الإسلامي.



وأضاف باسم الأشقر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن السلطان الكامل، نقل مقر الحكم إلى القلعة واستلزم الأمر وجود مصدر آخر للمياه بجانب بئر يوسف، وتم التفكير في بناء السور لنقل مياه النيل إلى القلعة.



وتابع باسم الأشقر:" تم بناء السور بداية من مصر القديمة إلى القلعة في العصر الأيوبي، وفي العصر المملوكي تم ترميم السور وإنشاء سَوَاقٍ جدية لرفع المياه من الآبار، والمياه تصب في خزانات داخل القلعة".



وأكمل باسم الأشقر:" السور به إبداع وهندسة، والمياه تخرج من السواقي ويتم تجميعها في أحواض، وتم بناء السور على مرتفع كي يكون بعيدا عن أي إحتلال لمنع قطع المياه عن القلعة".

