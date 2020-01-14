4 أسباب و5 فوائد.. البرلمان يكشف التفاصيل الكاملة لتراجع الدولار أمام الجنيه.. وبرلماني يحذر من نزيف الأخضر: خطر على المنتج المحلي

اقتصادية البرلمان تكشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

أبرزها خفض أسعار السلع والمواصلات.. 5 فوائد للمواطنين من تراجع سعر الدولار

برلماني يطالب الحكومة بخطة لدعم الصناعة بعد تراجع الدولار

المزيد من الانخفاض

5 فوائد للتراجع

تفاؤل حذر

إشادات واسعة وتفاؤل حذر أبداه نواب البرلمان حول استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، حيث هوى الأخضر لمعدلات غير مسبوقة منذ الأربعاء الماضي وحتي نهاية اليوم بمتوسط 13 قرشا، طبقا لما جاء بتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.خلال الـ6 أيام السابقة هبط الدولار بمعدل يومي فقد خلالها ما بين 3 و4 قروش يوميا، ليستقر حاليا عند 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع.وأرجع النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، انخفاض سعر الدولار إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة الإيرادات الدولارية خلال الفترة الأخيرة من السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإقبال الأجانب على شراء السندات الدولارية وأدوات الدين بالعملة الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الخارجية، فضلا عن الإصلاح الاقتصادي.وتوقع محمد بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، انخفاض الدولار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل مؤشرات الاقتصاد الإيجابية لمصر، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بيها الحكومة خلال الفترة الحالية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا الوزراء بالعمل على تعويض المواطنين جراء تحملهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى وجود علاقة طردية بين الاستقرار الداخلي وانخفاض سعر الدولار، مؤكدا أنه كلما ازدادت الثقة في الاستقرار الداخلي، زادت السيولة والاحتياطي النقدي، لذلك لابد من العمل على زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بتفعيل قوانين الاستثمار ومنحهم المزيد من التسهيلات الاستثمارية.بدوره، أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل، سيشعر بتأثير تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، من خلال انخفاض أسعار السلع في الأسواق، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج، بجانب انخفاض السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيوت وغيرها من السلع التموينية.وأوضح ياسر عمر شيبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الانخفاض بدأ بالفعل في بعض السلع كالسيارات التي شهدت تراجعا وصل في بعض الأحيان إلى 15%، بالإضافة إلى انخفاض سعر الفائدة الذي سيؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الإنتاج وزيادة هامش الربح بالنسبة للشركات.وقال إن انخفاض سعر الدولار سيقلل معدلات التضخم، ويؤثر على أسعار المحروقات مثل البنزين والغاز والسولار والكهرباء، وبالتالي ستشهد الفترة المقبلة انخفاض أسعار العديد من الخدمات مثل خدمة النقل.في سياق متصل، حذر النائب محمد فؤاد من استمرار تراجع سعر الدولار، قائلا: "ليس من مصلحتنا الانخفاض بشكل قوى، لأنه سيسبب أزمة للمنتجين المحليين، وسيجعل المنتج المستورد أكثر جذبا للمستهلك لانخفاض سعره".وطالب محمد فؤاد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بوضح خطة اقتصادية شاملة لانخفاض الدولار تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي من خلال دعم الصناعة والعمل على خفض تكاليف الإنتاج، خاصة المتعلقة بالطاقة من غاز وكهرباء، فضلا عن المواد الخام.