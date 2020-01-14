الكونجرس الأمريكي يدعم المتظاهرين في إيران عبر هذا الإجراء

كشف السيناتور الأمريكي كيفن ماكارتي، عن مشروع قانون جديد، سيقدمه إلى الكونجرس من أجل دعم المتظاهرين في إيران.



وكتب عضو مجلس النواب الأمريكي، في تغريدة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أطرح مشروع قانون دعما للمحتجين في إيران. العالم يشاهد، ويجب أن يعرف الشعب الإيراني أنه ليس وحيدا في هذه اللحظات المحورية".



وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة نشر هذه التغريدة في تأكيد على موقفه الداعم لهذا القانون.



وتشهد المدن الإيرانية احتجاجت ضخمة منذ أيام، وذلك اعتراضا على اسقاط السلطات الإيرانية لطائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ.



وأعلن ترامب عبر تغريدات عديدة باللغة الفارسية عن دعمه الكامل للمتظاهرين الإيرانيين.