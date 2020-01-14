«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020

تبحث كل فتاة دائما عن أحدث صيحات الموضة، وبالأخص مع حلول فصل جديد كالشتاء، لكى يتمتعن بإطلالة عصرية وجذابة مواكبة للموضة العالمية.



ويعد الجاكيت الجينز من الصيحات التى تتصدر أحدث صيحات الموضة فى الصيف و الشتاء، فمن السهل تنسيق الجاكيت الجينز مع قطع الملابس الأخرى مثل البلوفرات السادة التى لا تحمل أى نقوشات، و البنطلونات الجلد و غيرها من الموديلات الأخرى.



ويتسم الجاكيت الجينز بمجموعة كبيرة من التصميمات ودرجات الالوان التى تتوافق مع مختلف ألوان البشرة والأذواق المختلفة، بالإضافة إلى مختلف الأجسام ايضا.



ويمكنك تنسيق الإكسسوارات الكاجوال والحقائب العصرية والأحذية المميزة، فكل هذه الإكسسوارات تمنحك إطلالة أنيقة وجذابة عند ارتداء الجاكيت الجينز فى شتاء 2020.



وتوضح الصور التالية، بعض الأفكار والطرق التى تساعدك فى ارتداء الجاكيت الجينز بطريقة أنيقة وعصرية.