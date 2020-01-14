AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:04 ص
الجاكيت الجينز
الجاكيت الجينز
Advertisements
هاجر هانئ
تبحث كل فتاة دائما عن أحدث صيحات الموضة، وبالأخص مع حلول فصل جديد كالشتاء، لكى يتمتعن بإطلالة عصرية وجذابة مواكبة للموضة العالمية.

ويعد الجاكيت الجينز من الصيحات التى تتصدر أحدث صيحات الموضة فى الصيف و الشتاء، فمن السهل تنسيق الجاكيت الجينز مع قطع الملابس الأخرى مثل البلوفرات السادة التى لا تحمل أى نقوشات، و البنطلونات الجلد و غيرها من الموديلات الأخرى.

ويتسم الجاكيت الجينز بمجموعة كبيرة من التصميمات ودرجات الالوان التى تتوافق مع مختلف ألوان البشرة والأذواق المختلفة، بالإضافة إلى مختلف الأجسام ايضا.

ويمكنك تنسيق الإكسسوارات الكاجوال والحقائب العصرية والأحذية المميزة، فكل هذه الإكسسوارات تمنحك إطلالة أنيقة وجذابة عند ارتداء الجاكيت الجينز فى شتاء 2020.

وتوضح الصور التالية، بعض الأفكار والطرق التى تساعدك فى ارتداء الجاكيت الجينز بطريقة أنيقة وعصرية.
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020
Advertisements

ترشيحاتنا

مصرية تحرر محضرا ضد زوجها في الكويت

هاني حتحوت: محمد عواد يرحل عن نادي الزمالك فى هذا الموعد.. تفاصيل

10 وصايا من جمال شعبان.. كيف تحمي نفسك من الجلطات؟

بالصور والفيديوهات.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء زوج شقيقته

بالصور | تحدي كارلوس غصن يلف العالم.. اختباء داخل صندوق الآلات الموسيقية

لا تراجع للجيش.. البرلمان الليبي: المشير حفتر وصالح لم يلتقيا السراج في موسكو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020

سرقة سيارة عائلة بعد دمار منزلها بسبب حرائق الغابات في أستراليا

بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية