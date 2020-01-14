AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:20 ص
ايتن ووفاء عامر
ايتن ووفاء عامر
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة، عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك"، تجمعها بشقيقتها أيتن عامر.

وعلقت وفاء عامر على الصورة: "أنا وحبيبتي".

وأطلت النجمتان بـ"كَبّ" أسود أبرز جمالهما، فيما ارتدت ايتن عامر فستانا اسود كت قصير، حاملة على أحد كتفيها شنطة سوداء.

وأطلت الفنانة وفاء عامر بفستان كب الأسود الشبيكة القصير، منسقة معه "فورير" اسود طويل على كتفيها.

وحرصت الفنانتان على الظهور بتسريحة شعر انسيابية، ووضع مكياج كامل، ارتكز على احمر الشفاة، وآيلاينر العيون الاسود.

يذكر ان وفاء عامر، نشرت بوستر مسرحية "عطل فني"، التي تصدرته أيتن، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مبروك أجمل بنوتة".
بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك
Advertisements

ترشيحاتنا

كارتيرون يطلب سرعة قيد كاسونجو كابونجو في قائمة الزمالك

هل يسبب السرطان؟.. هاني الناظر يكشف حقيقة تأثير الميكروويف على الصحة

باشا في نفسه .. مشهد ساخر لـ غوريلا تسير مثل الإنسان .. صور

النائب العام ينتدب الطب الشرعي لتشريح جثمان المسجون مصطفى قاسم

اخبار النادي الأهلي.. كهربا مهدد بالايقاف.. وساعات الحسم تنتظر الصفقة الجديدة

مستشار أردوغان يتراجع: تركيا لا يمكنها محاربة مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب