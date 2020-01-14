بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة، عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك"، تجمعها بشقيقتها أيتن عامر.



وعلقت وفاء عامر على الصورة: "أنا وحبيبتي".



وأطلت النجمتان بـ"كَبّ" أسود أبرز جمالهما، فيما ارتدت ايتن عامر فستانا اسود كت قصير، حاملة على أحد كتفيها شنطة سوداء.



وأطلت الفنانة وفاء عامر بفستان كب الأسود الشبيكة القصير، منسقة معه "فورير" اسود طويل على كتفيها.



وحرصت الفنانتان على الظهور بتسريحة شعر انسيابية، ووضع مكياج كامل، ارتكز على احمر الشفاة، وآيلاينر العيون الاسود.



يذكر ان وفاء عامر، نشرت بوستر مسرحية "عطل فني"، التي تصدرته أيتن، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مبروك أجمل بنوتة".