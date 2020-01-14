أطباء يكشفون عن مخاطر السجائر الإلكترونية

قال الدكتور وائل صفوت، رئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التدخين، إن موضوع السجائر الإلكترونية هو قضية أمن قومي؛ حيث تباع مواد ممنوعة لهذه السجائر، وغير مقننة.



وأضاف الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بمستشفى قصر العيني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك ترويجا فى الشارع المصري بأن السجائر الإلكترونية أقل ضررا من التدخين العادي.



وأوضح أستاذ ورئيس قسم الصدر بمستشفي القصر العيني، ان السجائر الالكترونية لا تقل خطرا عن غيرها.



وأشار إلى أن هناك أضرارا كثيرة جدا تسببها السجائر الإلكترونية مقارنة بالسجائر العادية، وتأثيرها على المدخن السلبي.