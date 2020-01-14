إبراهيم حسن: كارتيرون يعمل تحت ضغط.. وفايلر لديه مشكلة في دوري الأبطال

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مدرب جيد وقادر على النجاح مع الفريق الأحمر.



وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كورة كل يوم" بالقناة "الأولى":، إن "مشكلة فايلر مع الأهلي أنه يلعب مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا بنفس طريقة لعب مباريات الدوري وهو أمر مطالب بتغييره لأن مباريات أفريقيا لها طابع خاص وتحتاج طريقة لعب معينة".



وأضاف: "الأهلي قادر على تعديل أوضاعه ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتأهل لدور الثمانية رغم التعادل في المباراة الأخيرة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي".



وأشار إلى أن هناك من يُحارب شقيقه، حسام حسن، ويمنعه من تدريب المنتخب.



وتطرق إبراهيم حسن للحديث عن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك: "تعبيرات وجه كارتيرون في مباريات الزمالك تثبت أنه يعمل تحت ضغط، وظهر ذلك بوضوح بعد انفعاله بمباراة طنطا عقب العودة في النتيجة".



واختتم: "لاعبو الزمالك يحتاجون إلى استعادة الثقة، والمدير الفني يحتاج أن يتحرر من أي ضغوط؛ حتى يستطيع توصيل فكره للاعبين بهدوء".