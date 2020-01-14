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رياضة

رئيس ريال مدريد يشيد بتصدي كورتوا لركلات الترجيح في السوبر الإسباني

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:01 ص
تيبو كورتوا
تيبو كورتوا
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ريهام بكير
أثنى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، على البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

وقال: كنّا نعتقد أن كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم، وقد كان كذلك، لقد كان واحدًا من أفضل عناصرنا، هو وفيديريكو فالفيردي.

وتألق كورتوا في التصدي لأكثر من كرة خطيرة خلال المباراة، إلى جانب تصديه لإحدى الركلات الترجيحية، وأضاف بيريز أن الفريق حقق عن جدارة لقب كأس السوبر الإسباني على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

واهتمت وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية بأحداث نهائي السوبر الإسباني، بعد فوز ريال مدريد على أتليتكو مدريد بركلات الجزاء الترجيحية، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.
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