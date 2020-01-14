القومي للبحوث: لم نُجر إحصاءات عن ضرب الزوجات لأزواجهن.. فيديو

أكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن المركز لم يقم حتى الآن بإجراء إحصائيات تفيد بمشكلة ضرب الزوجات للأزواج وإحداث عاهات بهم.



وأضافت الدكتورة سعاد عبد الرحيم خلال وجودها ضيفة ببرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن الدراسات تؤكد أن هناك عنفا يقع من الرجل على المرأة، ومن المرأة على الرجل، مشيرة إلى أن ثقافة المجتمع المصري لا تسمح بذلك.



وتابعت رئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن السيدات في المجتمع المصري هن من يتحملن مسئولية الأسرة، ويكن أكثر عقلانية ورزانة وتحملا.



وأشارت الدكتورة سعاد عبد الرحيم إلى أنه قد يقع العنف من المرأة على الرجل ولكن بوجود حالات قليلة جدا، إلا ببعض الأماكن العشوائية يحدث عنف من الرجل على المرأة.