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أخبار العالم

صحيفة ليبية تكشف سبب رفض «حفتر» التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف مسئول بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، عن أسباب عدم توقيع المشير خليفة حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو.

وقال المسئول في تصريحات لصحيفة "المرصد" الليبية، إن أهم هذه الأسباب: "نية تركيا استغلاله؛ بفرض نفسها من خلاله، كطرف في ليبيا، بما يشرعن اتفاقاتها مع حكومة الوفاق الوطني، وشرعنة البرلمان الموازي في طرابلس، لينازع البرلمان الشرعي، وتفتيت الصف المجتمعي الداعم للقوات المسلحة".

وأضاف: "منفتحون على أي مبادرة تحقن الدم يكون أساسها القضاء على الإرهاب وحل المليشيات والعودة لشرعية الشعب في إطار ليبي ليبي ولكن رغبتنا اصطدمت بأجندة المصالح التركية السياسية والاقتصادية الخاصة على طاولة التفاوض".

وتابع: "تركيا أرادت تمرير أجندتها ومصالحها السياسية والاقتصادية الخاصة؛ مقابل دفعها بحكومة الوفاق لقبول وقف إطلاق النار في خطوط القتال الحالية، لصالح مصالحها في ليبيا والمنطقة، وليس لأجل الليبيين".

وكان المشير خليفة حفتر قد غادر العاصمة الروسية موسكو دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
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