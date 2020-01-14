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أخبار العالم

هل اجتمع حفتر والسراج في موسكو؟.. مسئول روسي يجيب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
نفى مسئول روسي، عقد لقاء بين المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، في العاصمة موسكو.

وقال المسئول الروسي، وفق وكالة "إنترفاكس" الروسية، إن المشير خليفة حفتر لم يلتق السراج في موسكو، وذلك خلال المباحثات التي شهدتها موسكو، أمس الإثنين.

وذكرت فضائية العربية السعودية، إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد غادر العاصمة الروسية، موسكو، دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان مصدر عسكري ليبي، قد صرح لـ"العربية" بأن "حفتر سيشترط حل المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوات حكومة الوفاق، المتنازعتين منذ أشهر على العاصمة طرابلس".

ووصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى موسكو، أمس الاثنين، كما وصل "السراج"؛ وذلك لإجراء مباحثات حول اتفاق وقف النار في ليبيا.
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