القومي لثقافة الطفل يتوجه بقافلة عيالنا إلى محافظة بورسعيد

يتوجه المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، إلى محافظة بورسعيد؛ استمرارا لبرنامج القوافل الثقافية في محافظات مصر، والتي تقام تحت شعار "عيالنا"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة بورسعيد، وذلك غدا، الأربعاء 15 يناير، وتستمر حتى السبت 18 من يناير.



ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتحت إشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.



وتقام الأنشطة في مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتضم القافلة نخبة من باحثي وفناني المركز القومي لثقافة الطفل، بالإضافة للكاتب الكبير أحمد زحام وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق.



وتتضمن القافلة العديد من ورش الحكي الثقافية التفاعلية مع أبناء المحافظة، ومجموعة متنوعة من ورش العمل الإبداعية، بالإضافة إلى ورش الفنون التشكيلية، وورشة فنية موسيقية بعنوان "العين ترى"، وعروض فنية كعرض الأراجواز والساحر ومسرحية الفيل المتمرد؛ الذين يقدمون قيما تربوية وثقافية من خلال العروض.



كما يتم تنظيم مسابقة أدبية وفنية فى مجال "الشعر – القصة - الرسم" حول الموضوعات والقضايا المهمة (الأمية والتسرب من التعليم – إعادة تدوير المخلفات) والحلول المبتكرة لحل تلك القضايا، وذلك فى إطار حرص المركز القومي لثقافة الطفل على تقديم الخدمات الثقافية المجانية إلى أبناء محافظات الجمهورية.



جدير بالذكر أن قوافل "عيالنا" الثقافية التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل قد بدأت نهاية العام الماضي وتوجهت لمحافظات أسيوط والسويس والوادي الجديد والدقهلية.