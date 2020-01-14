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فن

مي كساب: الدايت في الشتاء حرام

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:15 ص
مي كساب
مي كساب
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مصطفى كرم
علقت الفنانة مي كساب، على قيامها في الفترة الأخيرة باتباع نظام غذائي معين؛ لتقليل وزنها الزائد بعد الولادة، حيث تسبب الحمل في زيادة وزنها.

وكتبت مي كساب عبر حسابها على تويتر: "‏فعلا الدايت في الشتا حراااااااام، أنا لو عصروني هأنزل سحلب، يا رب هوِّن الشهرين دول علينا".

ولقيت التغريدة، ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر، وجاءت التعليقات بين: "‏‎بالهناء والشفاء يا مي.. والدايت يتعوض في الصيف بقى" و "‏‎أحلي مي والله  وربنا يهون عليكي كل صعب" و" ربنا معاكي يارب ".

وطرحت مي كساب، مؤخرًا ألبومها الذي يحمل اسم "أنا لسة هنا"، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه نظرا لغياب مي، فترة طويلة عن تقديم اغاني جديدة.

وتضمن الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها "متغيرة"، و"يابن اللعيبة"، و"أيوه فيه من ده"، و"جوزي"، وشايفاك كبير"، و"أتحملني"، وغيرها.

كما شاركت مى كساب، مؤخرا في فيلم "الطيب والشر واللعوب" بطولة محمد سلام، أحمد فتحي، ومي كساب ،بيومي فؤاد، شادي الفونس، هدي الاتربي، عمرو وهبه، عبدالله مشرف، محمد طعيمه، تأليف رضا رأفت، إخراج رامي رزق الله. ومن إنتاج هاي ميديا و نيوسنشري وتوزيع دولار
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