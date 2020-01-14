فودة يبحث مع وفد سفارة الصين سبل زيادة أعداد السائحين بشرم الشيخ

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ بالمستشار القنصلي لسفارة الصين " شين جيان" Chen Jian والمستشار الثقافي للسفارة " شي يو وين Shi Yue Wen" خلال زيارتهما لمدينة شرم الشيخ في الفترة من 12 الي 15 يناير الجاري.



جاءت الزيارة لتفقد المقاصد السياحية بها وزيارة مدينة دهب؛ إضافة للقاء محافظ جنوب سيناء، ومدير الامن، ومسئول تنشيط السياحة بالمحافظة، لتعزيز العلاقات الودية في المجالات السياحية والثقافية والشئون القنصلية.



وبحث فودة سبل زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى المدن السياحية بجنوب سيناء.



ناقش معهم سبل زيادة أعداد السياح الصينيين الزائرين لشرم الشيخ وباقي المدن السياحية بالمحافظة، وأيضا مدينة سانت كاترين الذي يود السائحين الصينيين زيارتها، كما وجه المحافظ الدعوة للسفير لزيارة مدينة شرم الشيخ.



وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط صورة تذكارية .