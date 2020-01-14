AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فودة يبحث مع وفد سفارة الصين سبل زيادة أعداد السائحين بشرم الشيخ

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ بالمستشار القنصلي لسفارة الصين " شين جيان" Chen Jian والمستشار الثقافي للسفارة " شي يو وين Shi Yue Wen" خلال زيارتهما لمدينة شرم الشيخ في الفترة من 12 الي 15 يناير الجاري.

جاءت الزيارة لتفقد المقاصد السياحية بها وزيارة مدينة دهب؛ إضافة للقاء محافظ جنوب سيناء، ومدير الامن، ومسئول تنشيط السياحة بالمحافظة، لتعزيز العلاقات الودية في المجالات السياحية والثقافية والشئون القنصلية.

وبحث فودة سبل زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى المدن السياحية بجنوب سيناء.

ناقش معهم سبل زيادة أعداد السياح الصينيين الزائرين لشرم الشيخ وباقي المدن السياحية بالمحافظة، وأيضا مدينة سانت كاترين الذي يود السائحين الصينيين زيارتها، كما وجه المحافظ الدعوة للسفير لزيارة مدينة شرم الشيخ.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط صورة تذكارية .
فودة يبحث مع وفد سفارة الصين سبل زيادة أعداد السائحين بشرم الشيخ
فودة يبحث مع وفد سفارة الصين سبل زيادة أعداد السائحين بشرم الشيخ
فودة يبحث مع وفد سفارة الصين سبل زيادة أعداد السائحين بشرم الشيخ
فودة يبحث مع وفد سفارة الصين سبل زيادة أعداد السائحين بشرم الشيخ
فودة يبحث مع وفد سفارة الصين سبل زيادة أعداد السائحين بشرم الشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يلتقي ممثلي شركات السياحة الإنجليزية استعدادا لعودة الرحلات لشرم الشيخ

شركة عالمية تروج للسياحة بشرم الشيخ

اليوم.. أول سائح إنجليزي يزور شرم الشيخ بعد غياب 4 سنوات

بحضور وزيري السياحة والطيران ومحافظ جنوب سيناء .. أبو العينين يقترح خطة من 13 بندا للنهوض بالسياحة بينها الاهتمام بـ "العلاجية" والانتهاء من مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة

أبو العينين: 2020 سيكون عام الانطلاق والازدهار للسياحة المصرية

فودة يبحث زيادة السياح الصينيين إلى جنوب سيناء

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-1-2020

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

أحمد مرتضى منصور: محادثة سيد عبدالحفيظ وحمادة صدقي مزيفة

اليوم.. استئناف المفاوضات الفنية في أمريكا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

ملامح الشكل النهائي لمنطقة سور مجرى العيون بعد التطوير.. فيديو

هل الدعاء يغير القدر في الزواج والرزق والموت ؟.. 7 أمور عنه لا يعرفها كثير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد في أسعار جاك jac في مصر.. صور

نادين نجيم تكشف عن «لوك» مسلسلها الجديد

مين أحلى.. لطيفة تتألق بفستان ناهد السباعى ..صور