AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

460 سائحا يحلقون ببالون في سماء الأقصر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:24 ص
شمس يونس
شهدت سماء مدينة الأقصر أمس الاثنين، إقلاع 23 رحلة بالون طائر سياحى من الشركات العاملة فى هذا المجال تقل على متنها 460 سائحا من دول أوروبا والصين والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.

وتم الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.

وقبل أن تبدأ الرحلة يتم تجهيز البالون أمام السائح من فرد المنطاد على الأرض ثم نفخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن،ويصعد السائح الى المنطاد و تقلع الرحلة التى تستغرق من 35 دقيقة إلى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

610 سائحين يحلقون في سماء الأقصر بـ المنطاد الطائر

انطلاق 35 رحلة بالون بالأقصر تحمل على متنها 780 سائحا

خلال أول يوم بـ 2020 .. 20 رحلة بالون في سماء الأقصر

إلغاء إقلاع رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سرعة الرياح

بـ 22 رحلة.. استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر.. صور وفيديو

480 سائحا في 17 رحلة بالون يحلقون في سماء الأقصر

ترشيحاتنا

رد على أرض الواقع.. أول تصرف من عائلة قتيل فيلا نانسي عجرم

شروط حصول الإخوة على معاش المتوفى فى قانون المعاشات الجديد.. تعرف عليها

علي الجفري: قاتل الإمام علي كان متدينا.. فيديو

الزمالك يقيد كاسونجو بدلا من حمدي النقاز

نصحية تركي آل الشيخ لـ ميسي وراء تخلص برشلونة من فالفيردي.. شاهد

علاقة محرمة.. فتاة وشابان يسرقون توك توك ويعتدون على قائده بأسيوط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات

صدمة للجميع.. مشجع يقتل لاعبا أثناء مباراة لكرة السلة

تخفيض جديد في أسعار جاك jac في مصر.. صور