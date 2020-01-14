460 سائحا يحلقون ببالون في سماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر أمس الاثنين، إقلاع 23 رحلة بالون طائر سياحى من الشركات العاملة فى هذا المجال تقل على متنها 460 سائحا من دول أوروبا والصين والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.



وتم الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.



وقبل أن تبدأ الرحلة يتم تجهيز البالون أمام السائح من فرد المنطاد على الأرض ثم نفخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن،ويصعد السائح الى المنطاد و تقلع الرحلة التى تستغرق من 35 دقيقة إلى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون.