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رياضة

نابولي يخشى مفاجآت بيروجيا بـ كأس إيطاليا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:53 ص
فريق نابولي
فريق نابولي
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محمد السعيد
يستضيف فريق نابولي نظيره بيروجيا، اليوم، الثلاثاء، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

ويسعى فريق نابولي بقيادة مدربه جاتوزو بتحقيق مصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام لاتسيو بهدف دون رد، في الجولة الماضية بالدوري الإيطالي.

على الجانب الآخر يطمح فريق بيروجيا الذي يلعب في دوري درجة الثانية الإيطالي في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بتحقيق الفوز على نابولي.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من كأس إيطاليا، لاتسيو مع كريمونيزي، إنتر ميلان مع كالياري.
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