AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو مش بتحب اللبن.. قائمة بأطعمة غنية بالكالسيوم لا تستغني عنها

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:47 ص
أطعمة غنية بالكالسيوم
أطعمة غنية بالكالسيوم
Advertisements
ريهام قدري
تعاني الكثير من الامهات مع الاطفال وعدم قدرتهم في تقديم الحليب لأبنائها غير أن هناك بعض الكبار لن يفضلوا شرب الحليب، ولذلك قدم الدكتور باهر السعيد علي برنامج الكبسولة بقناة صدي البلد قائمة بالأطعمة تعرف على المأكولات الغنية بالكالسيوم غير الحليب. 


1-البرتقال : غير أنه غني بفيتامين c إلا أنه غني بالكالسيوم ويمكن تناوله غير اللبن لأنه يعطيك 7 % من احتياج الجسم للكالسيوم
2- البروكلي هو أحد الأطعمة والتي تعد من الخضروات المهمة ولكنها غنية بالكالسيوم
3- البيض والسمك نسبة الكالسيوم عالية وخصوصا السردين 
4- اللوز :هو أحد الأطعمة الغنية بالكالسيوم
5- التين المجفف يعطي الجسم كالسيوم عالي جدا 
6- الخضروات الورقية مثال للسبانخ والكرنب ويمد الجسم بالكالسيوم والفيتامينات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخاطر اللبن المجفف للأطفال..5 نصائح لتفادي الأضرار

البصل أبرزها .. توقف عن تناول هذه الأطعمة فورًا إذا كنت مصابا بـ الإسهال

لصحة طفلك.. 4 فيتامينات وأطعمة تساعده على النمو السليم .. تعرفي عليها

احم نفسك من هشاشة العظام بهذه الحيل

أطعمة غير متوقعة لتنقية الرئة

ترشيحاتنا

وفاة نجل مايا مرسي رئيسة «القومي للمرأة».. والجنازة ظهرا بـ السيدة نفيسة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الذهب.. اعرف السبب

حالة الطقس .. الأرصاد تكشف عن موعد موجة جديدة من عدم الاستقرار.. فيديو

بدء الأوكازيون الشتوي 27 يناير بأسعار فى متناول المواطن

لو عملت لحد بلوك على واتساب.. هيعرف ولا لأ؟

إيران تعلن اعتقال 30 شخصا في واقعة سقوط الطائرة الأوكرانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات

صدمة للجميع.. مشجع يقتل لاعبا أثناء مباراة لكرة السلة

تخفيض جديد في أسعار جاك jac في مصر.. صور