صيانة وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة بقرى 4 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة علي رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بمراجعة أعمال الإنارة والكهرباء بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالمدن والقرى وحصر جميع الأعمدة التي تحتاج إلي صيانة أو تغير علي مستوى المحافظة وصيانتها واستبدال التالف منها على الفور وتركيب الكشافات.



قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز الدلنجات والمحمودية والرحمانية وايتاي البارود بالتنسيق مع هندسة الكهرباء بكل بمركز تم صيانة وعزل وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة الآتى:



صيانة 88 عمود كهرباء وكشاف وتركيب عدد 61 عازلا و23 حاملا لأعمدة الكهرباء بقري ( موردة اشليمة - الشعيرة - الغابة - الابراهيميه) بمركز ومدينه ايتاي البارودو إزالة و فصل 40 مفتاح كهرباء عشوائي بقري الشعيرة - موردة اشليمة - دقدوقة - النهرية) بالإضافة إلي إصلاح لوحة محول كهرباء قرية موردة اشليمة وصيانة محول أسد بن الفرات بشرق المدينة.



وفى المحمودية تم صيانة ٢٤ كشاف بمنطقة كفر امليط ومدخل مقابر اليمني وشارع صبري القاضي كما تم استعدال عدد ٢ عمود بقرية منية السعيد بالإضافة إلى صيانة ٣ محولات (قصر الثقافة - شاكر وخليفة - الاشموني) وكذا تركيب خلية ضوئية لمحول مساكن الإرشاد والكوادي وتركيب عوازل وحوامل.



وواصلت العاملين بالكهرباء بالدلنجات عملهم و تم صيانة ١١٠ كشافات بالطرق العامة ومداخل القرى و تخصيص سيارة كهرباء للتعامل السريع مع اي شكوى وتركيب ٤٦ كشاف انارة بشوارع الرحمانية.

