AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صيانة وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة بقرى 4 مراكز بالبحيرة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:55 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة علي رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بمراجعة أعمال الإنارة والكهرباء بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالمدن والقرى وحصر جميع الأعمدة التي تحتاج إلي صيانة أو تغير علي  مستوى المحافظة وصيانتها واستبدال التالف منها على الفور وتركيب الكشافات.

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز الدلنجات والمحمودية والرحمانية وايتاي البارود بالتنسيق مع هندسة الكهرباء بكل بمركز تم صيانة وعزل وتركيب  362 عمودا وكشاف إنارة الآتى:

صيانة 88 عمود كهرباء وكشاف وتركيب عدد 61 عازلا و23 حاملا لأعمدة الكهرباء  بقري ( موردة اشليمة - الشعيرة - الغابة - الابراهيميه) بمركز ومدينه ايتاي البارودو إزالة و فصل 40 مفتاح كهرباء عشوائي بقري الشعيرة - موردة اشليمة - دقدوقة - النهرية) بالإضافة إلي  إصلاح لوحة محول كهرباء قرية موردة اشليمة وصيانة محول أسد بن الفرات بشرق المدينة.

وفى المحمودية تم صيانة ٢٤ كشاف بمنطقة كفر امليط ومدخل مقابر اليمني وشارع صبري القاضي كما تم استعدال عدد ٢ عمود بقرية منية السعيد بالإضافة إلى صيانة ٣ محولات (قصر الثقافة - شاكر وخليفة - الاشموني) وكذا تركيب خلية ضوئية لمحول مساكن الإرشاد والكوادي وتركيب عوازل وحوامل.

وواصلت العاملين بالكهرباء بالدلنجات عملهم و تم صيانة ١١٠ كشافات بالطرق العامة ومداخل القرى و تخصيص سيارة كهرباء للتعامل السريع مع اي شكوى وتركيب ٤٦ كشاف انارة بشوارع الرحمانية.
صيانة وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة بقرى 4 مراكز بالبحيرة
صيانة وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة بقرى 4 مراكز بالبحيرة
صيانة وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة بقرى 4 مراكز بالبحيرة
صيانة وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة بقرى 4 مراكز بالبحيرة
صيانة وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة بقرى 4 مراكز بالبحيرة
صيانة وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة بقرى 4 مراكز بالبحيرة
صيانة وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة بقرى 4 مراكز بالبحيرة
صيانة وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة بقرى 4 مراكز بالبحيرة
صيانة وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة بقرى 4 مراكز بالبحيرة
صيانة وتركيب 362 عمودا وكشاف إنارة بقرى 4 مراكز بالبحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استجابات الوزراء.. تركيب كشافات إنارة وصيانة الأعمدة بعد شكوى أهالي البهتيني بالإسماعيلية

في تقرير استعرضه رئيس الوزراء.. منظومة الشكاوى تتعامل مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة في أكتوبر.. التموين والتضامن والإسكان أعلى الوزارات استقبالا للشكاوى والطلبات والالتماس من المواطنين

ترشيحاتنا

فريق رجال سلة الأهلي ينهي استعداده لمواجهة الزمالك في دوري السوبر

برشلونة يقدم مدربه الجديد كيكي سيتين في مؤتمر صحفي..اليوم

بحوزته مخططات لتصنيع القنابل.. حبس سورى تسلل لداخل البلاد بطريقة غير شرعية

المقاولون العرب كامل الصفوف قبل مواجهة الأهلي في الدوري

حالة الطقس .. الأرصاد تكشف عن موعد موجة جديدة من عدم الاستقرار.. فيديو

من أصابه هم أو غم أو مرض.. النبي يوصيه بـ 5 كلمات تفرج كربه وتداويه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور

مرتديًا ملابس نسائية.. شاب عربي يحاول نزع حجاب امرأة في برلين.. فيديو

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات