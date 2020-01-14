بالأوف شولدر.. دانا حمدان فى إطلالة جديدة من أمام باب الغرفة

نشرت الفنانة دانا حمدان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة.وظهرت دانا بإطلالة مثيرة للجدل بفستان واسع وقصير لونه ابيض بتصميم الأوف شولدر، واعتمدت في صورتها على التصوير بالأبيض والأسود لم يظهر مكياجها، بينما نسقت تسريحة شعرها المنسدل على كتفيها.والتقطت دانا الصورة وهي جالسة على الأرض والصورة من الأعلى وترفع إحدى ساقيها على مدخل باب غرفة.وكتبت دانا على الصورة: "مجرد".