AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالأوف شولدر.. دانا حمدان فى إطلالة جديدة من أمام باب الغرفة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:29 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة دانا حمدان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة.

وظهرت دانا بإطلالة مثيرة للجدل بفستان واسع وقصير لونه ابيض بتصميم الأوف شولدر، واعتمدت في صورتها على التصوير بالأبيض والأسود لم يظهر مكياجها، بينما نسقت تسريحة شعرها المنسدل على كتفيها.

والتقطت دانا الصورة وهي جالسة على الأرض والصورة من الأعلى وترفع إحدى ساقيها على مدخل باب غرفة.

وكتبت دانا على الصورة: "مجرد".
View this post on Instagram

..... just

A post shared by Dana Hamdan (@dhamdanofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آدي القاهرة وآدي بلدنا.. شاهد إطلالة رشا شيحة على النيل

بالأوف شولدر.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بالسناب شات

بـ الريال السعودي وبعد الخصم.. سعر فستان سيرين عبد النور فى أحدث ظهور لها

بـ الكاجوال.. شيري عادل في إطلالة جذابة بدون مكياج

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

بالأحمر.. سيرين عبد النور تشعل انستجرام بإطلالة ليلة رأس السنة

ترشيحاتنا

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور

هشم رأسها بشومة.. عامل يقتل والدته لسوء سلوكها بسوهاج

مين أحلى.. لطيفة تتألق بفستان ناهد السباعى ..صور

تعليق صادم من نيشان على واقعة قتيل فيلا نانسى عجرم

روسيا: حفتر أظهر إيجابية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا

أردوغان يتحدي: ليبيا ليست دولة أجنبية بل جزءا من الدولة العثمانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. يوتيوبر كوري شهير يعلن إسلامه.. شاهد لحظة نطقه بالشهادتين

وصل إلى الفضاء.. شاهد اندفاع حمم بركان «تال» بقوة إلى السماء

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور