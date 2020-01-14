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رياضة

حمادة صدقي يحسم صفقات سموحة مع فرج عامر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:58 م
حماده صدقي
حماده صدقي
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ياسمين تيسير
وجه أحمد عبدالفتاح، المدرب المساعد لفريق سموحة الشكر للجهاز الفني السابق للفريق بقيادة حسام حسن، مؤكدا أن الجهاز الفني الحالي لديه مهمة صعبة خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحات لقناة "تايم سبورت" أن سموحة فريق كبير ويتواجد دائما على منصات التتويج وهو الهدف الأساسي للجهاز الفني.

وتابع أن حمادة صدقي المدير الفني الجديد سيعقد جلسه اليوم مع رئيس النادي لحسم الصفقات الجديدة، مشددا أن الفريق بحاجه للتدعيم في عدة مراكز.

أما عن مباراة الفريق أمام الإسماعيلي المقبلة، فأكد أن المباراة ستكون صعبة خاصة وأن الإسماعيلي عاد لمستواه الطبيعي.
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