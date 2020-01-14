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رياضة

استعدادا لـ الاتحاد.. طلائع الجيش يواجه فاركو وديًا غدًا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:15 م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
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القسم الرياضي
يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى المدير الفنى لهم مباراة ودية مع نظيره فاركو فى الواحدة ظهر غد الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى، استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد السكندرى المقرر لها 20 يناير الجارى على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الـ14 من مسابقة الدورى العام.

وتعرض الطلائع لهزيمة فى الجولة الماضية من الدورى أمام فريق الإسماعيلى بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة من 13 مباراة، فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات.
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