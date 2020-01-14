الوكالة اليهودية: إيران وشركاؤها يهددون استقرار الشرق الأوسط

أعرب رئيس الوكالة اليهودية يستحاق هرتسوغ، عن قلقه البالغ إزاء تصرفات إيران وتصريحاتها الأخيرة ضد إسرائيل ومؤيديها وحزب الله وحماس.



وقال هرتسوغ وفق القناة 7 العبرية، "إيران وشركاؤها في الشرق الأوسط يهددون استقرار المنطقة بأسرها".



وأضاف رئيس الوكالة اليهودية: "هناك صراع واضح هنا بين الحلفاء وإيران التي تنتهك بلدان الشرق الأوسط وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلام العالمي وللمواطنين في بلدانهم".