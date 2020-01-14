ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية وبحوزتهم أسلحة نارية بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات النارية بدمياط.



كانت قد وردت معلومات لمباحث مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط، تفيد بتعدد حالات سرقة الدراجات النارية بعدد من المناطق بنطاق المحافظة وتمكن رجال المباحث من ضبط (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وأحدهم مسجل شقى خطر "سرقة مواشى"- مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط وكذا دائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) حيث قاموا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزة إثنين منهم (بندقية آلية، 20 طلقة من ذات العيار، بندقية خرطوش، 5 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى مجال ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، وقيامهم بارتكاب (6 جرائم سرقات "دراجات نارية) وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.