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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يعلق على اتجاه أصحاب البرامج الموقوفة لـ يوتيوب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:31 م
اتجاه أصحاب البرامج
اتجاه أصحاب البرامج الموقوفة لـ اليوتيوب
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أصدر المجلس الأعلى للإعلام تقريره السنوي والذي تضمن الجزء الخاص بالإعلام الرياضي، وأصدرته لجنة الأداء الرياضي بالمجلس برئاسة الناقد الرياضى فهمي عمر.

وقالت اللجنة في تقريرها، إنه تلاحظ لجوء بعض ممن تم إيقاف برامجهم إلى "يوتيوب" ظنا منهم أنهم في مأمن من المساءلة، وفي مواجهة هذه المخالفات، أوصت اللجنة بأنه عند رصد هذه المخالفات توقف البرامج ومقدميها ويمنع استضافتهم للشخصيات المعروف عنها الخروج عن النص.

وأكد التقرير أن القنوات الخاصة تخرج عن كل الضوابط فيما يتعلق بالبرامج الرياضية، وذلك في ظل انتشار ظاهرة الساعات المؤجرة.

بينما أشارت ضمن ملاحظاتها على الإعلام الرياضي إلى سيطرة نجوم الكرة المعتزلين على الإعلام، وكثير منهم لا يعرف قواعد المهنية، مما زاد من حدة التعصب وأصحت الانتماءات الكروية هي التي تحكم الساحة الإعلامية الرياضية.
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