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أخبار العالم

طريقة التعامل في قضية الطائرة الأوكرانية تشعل المظاهرات في جامعة طهران.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:37 م
مظاهرات في جامعة
مظاهرات في جامعة طهران
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دعاء أبوهشيمة
أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، باندلاع مظاهرات في جامعة طهران احتجاجا على على طريقة التعامل مع قضية الطائرة الاوكرانية، التي تم اسقاطها في طهران الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القضاء الإيراني اعتقال 30 شخصا لضلوعهم فى حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.

كما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، معتبرًا أن الحكومة الإيرانية مسؤولة أمام الإيرانيين والدول التي فقدت رعاياها" في الحادث.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "حادث الطائرة كان مأساويا ويجب التحقيق فيه بعناية"، مضيفًا أن "حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر".

وكانت طائرة أوكرانية من طراز بوينج، قد تحطمت صباح الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف، مما أسفر عن مقتل ركاب الطائرة الـ 167 من رعايا إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

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