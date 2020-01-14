الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن التعليم في السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 رمضان 1441 هـ الموافق 3 مايو 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 / رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020م، وفقا لما أفادت به وكالة الانباء السعودية «واس»



وأوضح وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في تصريح لـ وكالة الأنباء السعودية أن موافقة العاهل السعودي على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري؛ تعكس اهتمامه بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، مشيرًا إلى حرص الملك سلمان في أن يكون للقرار أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، دون أن يكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان ثم العودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



وقال وزير التعليم السعودي "إن الوزارة درست مبررات ومكتسبات تقديم الاختبارات، وأعدت تقارير ميدانية في ذلك، وأظهرت المصلحة على جميع الأصعدة أهمية تقديمها،



وأشار آل الشيخ إلى أن قرار تقديم الاختبارات سيسهم في انتظام العملية التعليمية من دون فاصل، ويحقق مكتسبات تعليمية وتربوية ونفسية واجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية، والاستعداد للاختبارات بشكل أفضل، مؤكدًا أن مصلحة الطالب والطالبة هي ما تسعى إليه الوزارة، وتعمل عليه



وأضاف «أننا جميعًا مستأمنون ومكلفون من ولي الأمر لتحقيقها» منوها باستعداد وزارة التعليم في المملكة للتعديلات والتنظيمات كافة ذات العلاقة بتطبيق القرار.

