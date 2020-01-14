إيران ترسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

أرسلت السلطات الإيرانية، الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا لتحليله، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وكانت إيران وافقت، السبت الماضي، على إرسال الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الأوكرانية التي سقطت في العاصمة طهران إلى فرنسا، وذلك بعد أن أكدت البلاد أن الإمكانيات غير كافية لقراءة ذاكرة الصندوق الأسود للطائرة.



واعترفت إيران السبت الماضي، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها بعد وقت قصير على إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف.



وأعلن القضاء الإيراني، اليوم الخميس، اعتقال 30 شخصا في قضية حادث سقوط الطائرة الأوكرانية.



وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، معتبرًا أن الحكومة الإيرانية مسؤولة أمام الإيرانيين والدول التي فقدت رعاياها" في الحادث.



وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "حادث الطائرة كان مأساويا ويجب التحقيق فيه بعناية"، مضيفًا أن "حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر".