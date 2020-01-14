رئيس جامعة سوهاج يسلم هواتف ذكية للفائزين بجائزة وزير الاتصالات

سلم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الجوائز المهداه من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الي الذين أجابوا عن الاسئلة التي طرحها وزير الاتصالات حول تكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال زيارته الأولى للجامعة لتفقد معهد تكنولوجيا المعلومات تمهيدًا لافتتاحه في القريب العاجل، وقد التقي رئيس الجامعة بالفائزين، وقدم لهم التهنئة علي فوزهم بهواتف ذكية ماركة "سايكو SICO" صناعة مصرية.



جدير بالذكر أن الفائزين هم أحمد رجب السيد، عبدالله نبيل، أيمن أحمد رضوان بكلية الحاسبات والمعلومات، وعامر أبوزيد بالمركز الإعلامي للجامعة.